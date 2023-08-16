У гламурній рожевій сукні з камінням: сестра Кейт Мосс з'явилася на зніманнях реалітішоу у Лондоні

На знаменитості було дуже гламурне вбрання, яке демонструвало її численні татуювання на руках.
25-річна британська модель та зірка OnlyFans Лотті Мосс потрапила під приціл папараці під час знімань реалітішоу Celebs Go Dating про побачення. Світлини були зроблені у центрі Лондона.
Модель продемонструвала довгі ноги в рожевій мінісукні Clio Peppiatt, прикрашеній великим камінням, бісером і намистинами, що імітують перлини.
Волосся Лотті зібрала у високий хвіст, зробила досить лаконічний макіяж з ніжними рум'янами та взула гламурні босоніжки зі стразами. У руці вона тримала сумку від Prada.
У кадр вона потрапила з Адамом Коллардом — телеведучим та тренером з фітнесу. Згідно з виданням Daily Mail, після цих знімань пара викликала багато чуток про свій роман, оскільки продовжили спілкування в ресторані.
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