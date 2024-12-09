У гламурній срібній сукні з торочкою: Кеті Перрі сяяла на червоній доріжці з квіткою в руці

Останнім часом співачка любить привертати до себе увагу за допомогою незвичайних суконь.

Відома американська співачка та кохана актора Орландо Блума — Кеті Перрі — відвідала захід Capital's Jingle Bell Ball 2024, який відбувся у Лондоні.

Кеті Перрі / Фото: Getty Images

Артистка вийшла на червону доріжку в гламурній сукні — срібному вбранні з довгим шлейфом. Вона була повністю розшита дрібними лелітками, мала довгий шлейф та високий розріз на спідниці, який демонстрував не лише ноги зірки, а й її оригінальні прозорі туфлі з фігурними підборами від відомого взуттєвого бренду Amina Muaddi.

Також у сукні Кеті був виріз з боків прикрашений шнурівкою, стрічки якої спадали практично до підлоги, як торочка. Така ж шнурівка повторювалася на стегнах. Образ співачка доповнила сріблястими сережками, укладанням, яскравим макіяжем та живою квіткою – трояндою, з якою вийшла на червону доріжку.

Кеті Перрі / Фото: Getty Images

Подібні сукні, особливо зі шнурівками, Перрі дуже полюбила останнім часом. Співачка кілька подібних варіантів носила на різні заходи. Особливо запам'яталося обрана нею чорна сукня-сітка, у якої зав'язки були у вигляді чорних бантів.

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