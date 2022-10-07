У гламурній сукні на бретельках: 14-річна донька Мілли Йовович відвідала модний показ у Парижі

Вона зовсім юна, а вже стала гостею на головній модній події року.

14-річна донька акторки українського походження Мілли Йовович, Евер Андерсон, відвідала показ жіночого одягу Miu Miu. Модне шоу выдбувалося в Парижі в межах Тижня моди, а представлена на ньому була колекція прет-а-порте весна-літо 2023 року.

Евер Андерсон / Фото: Getty Images

Перед камерами дівчина постала без супроводу батьків. На Евер була чорна сукня від бренду Miu Miu, оздоблена чорними стразами, на тонких бретельках і з декольте.

Доповнила образ дівчинка жовтою сумкою-хобо, сатиновими туфлями та сірим кардиганом із пір'ям на рукавах.

Евер Андерсон / Фото: Getty Images

Але модне шоу далеко від дому юна знаменитість відвідала не лише через любов до моди. Минулого року Евер уклала з Miu Miu контракт та стала обличчям бренду.

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