У гламурній сукні та на підборах: співачка Ріта Ора з'явилася на вечірці у Лондоні

У гламурній сукні та на підборах: співачка Ріта Ора з'явилася на вечірці у Лондоні

Співачка любить екстравагантні образи та сміливі макіяжі.

Британська співачка Ріта Ора мала дуже стильний вигляд в обтислій сукні Fendace від колаборації брендів Fendi і Versace із золотим принтом і краплеподібним декольте, яку одягнула в поєднанні з босоніжками та прикрасами від цього ж бренду. Образ зірки доповнили яскравий макіяж з рожевими тінями та перука зі світлим білим волоссям, яке було практично не відрізнити від її власного відтінку. Спереду сукню прикрашала традиційна металева золота брошка у вигляді англійської шпильки з головою Медузи.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Таке гламурне вбрання дівчина обрала для вечірки Pride, організованої нею та Васом Дж. Морганом у розкішному приватному клубі в Лондоні. У руці знаменитість несла мобільний телефон. Вартість сукні не маленька – 3150 доларів.

Сукня Ріти Ори

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