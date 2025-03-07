У гламурній сукні-водолазці з бісером: красуня Леоні Ганне сяяла на показі Schiaparelli

Німецька блогерка та інфлюенсерка Леоні Ганне відвідала Тиждень моди у Парижі, де відомі бренди демонстрували публіці свої колекції на сезон осінь-зима 2025-2026. Одним із показів, на якому вона з'явилася, було шоу Модного дому Schiaparelli.

Сукня інтернет-зірки була з колекції осінь-зима 2024-2025, яку бренд демонстрував публіці рівно рік тому. Це було вбрання-водолазка з довгими рукавами і повністю розшите лелітками та бісером. Виконано воно було з двох кольорів – чорного та ніжно-бежевого. Образ Леоні доповнила високою зачіскою-пучком, золотими сережками у вигляді губ та сумкою з очима.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Також зазначимо, що Тижні моди у Парижі, Мілані та Нью-Йорку Леоні не пропускає і образи модниці на цих заходах завжди привертають увагу. Наприклад, на шоу бренду Elie Saab Леоні була в одязі чорного кольору, який розбавила яскравими аксесуарами — шубою з пір'я і сумкою-серцем.

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