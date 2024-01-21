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У гламурній сукні з американською проймою та галтером: Глоя Бейлі повторила "голий" образ Ріанни

У гламурній сукні з американською проймою та галтером: Глоя Бейлі повторила "голий" образ Ріанни

Глоя Бейлі / Фото: Getty Images

Співачка одягла ефектний образ, який дуже нагадував культовий лук іншої зірки.

Висхідна американська зірка — 25-річна Глоя Елізабет Бейлі, також відома під своїм сценічним псевдонімом Chlöe, — відвідала щорічний захід URBAN ONE HONORS: Best In Black, який відбувався в Атланті.

До фотографів співачка вийшла у дуже ефектній "голій" сукні від бренду Retrofete.

Модель називається Haven, а її вартість складає 1 598 доларів.

Сукня Глої Бейлі / ©
Сукня Глої Бейлі

Довга сукня повністю усипана стразами, має американську пройму та бретельку-галтер. Образ Глоя доповнила знімними рукавами, взуттям на підборах, а також макіяжем та зачіскою з довгими кісками.

Глоя Бейлі / © Getty Images
Глоя Бейлі / Фото: Getty Images

Образ дівчини мав ефектний та сексуальний вигляд, але вона не єдина, хто з'являвся на публіці у подібній сукні, оскільки вбрання імітує знаменитий образ Ріанни, в якому вона 2014 року прийшла на церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards. Сукня була створена дизайнером Адамом Селманом. Ріанна також носила вбрання з високими рукавичками.

Ріанна / © Getty Images
Ріанна / Фото: Getty Images

Працювали над створенням сукні Ріанни вісім співробітників ательє, які вручну приклеїли понад 216 тисяч блискучих кристалів Swarovski. Того дня Ріанна отримала нагороду "Ікона стилю" і стала найепатажнішою та сміливішою зіркою вечора.

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