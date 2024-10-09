У гламурній сукні з бантами: Нікі Гілтон відвідала церемонію "Жінка року"

Молодша сестра Періс Гілтон – Нікі – з'явилася на гламурному світському заході у Нью-Йорку. 41-річна знаменитість сяяла серед гостей на врученні премії журналу Glamour "Жінка року".

Нікі одягла на червону доріжку чорну коктейльну сукню з аплікаціями у вигляді великих бантів. Вбрання було від бренду Rebecca Vallance-Gasan, мало глибоке декольте, тонкі бретельки і прикрашене бантом зі стразами на грудях.

Образ вона доповнила чорними туфлями, яскравим макіяжем, зачіскою у стилі Бріжіт Бардо та гламурним клатчем від бренду Judith Leiber.

Нікі Гілтон / Фото: Associated Press

Також цей світський захід відвідала Памела Андерсон. Акторка сяяла на церемонії у довгій сукні-кейпі від Oscar de la Renta і без макіяжу.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

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