У гламурній сукні з бантами: Нікі Гілтон відвідала церемонію "Жінка року"

Зірка одягла оригінальне вбрання, яке підкреслювало її фігуру.
Молодша сестра Періс Гілтон – Нікі – з'явилася на гламурному світському заході у Нью-Йорку. 41-річна знаменитість сяяла серед гостей на врученні премії журналу Glamour "Жінка року".
Нікі одягла на червону доріжку чорну коктейльну сукню з аплікаціями у вигляді великих бантів. Вбрання було від бренду Rebecca Vallance-Gasan, мало глибоке декольте, тонкі бретельки і прикрашене бантом зі стразами на грудях.
Образ вона доповнила чорними туфлями, яскравим макіяжем, зачіскою у стилі Бріжіт Бардо та гламурним клатчем від бренду Judith Leiber.
Також цей світський захід відвідала Памела Андерсон. Акторка сяяла на церемонії у довгій сукні-кейпі від Oscar de la Renta і без макіяжу.
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