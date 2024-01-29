У гламурній сукні з блискітками: Сара Джессіка Паркер на вечірці на честь прем'єри своєї вистави у Лондоні

Для Паркер ця вистава стала особливою, оскільки завдяки ній вона повернулася на театральну сцену.

Акторка Сара Джесіка Паркер відвідала зіркову вечірку, яка відбулася після прем'єри її вистави Plaza Suite ("Люкс "Плаза") у лондонському готелі Savoy у неділю, 28 січня. Раніше вистава ставилася в Нью-Йорку, а грає Паркер у ній зі своїм чоловіком Меттью Бродеріком.

Для заходу вона одягла гламурну сукню від бренду Jenny Packham — улюбленого бренду принцеси Кейт. Це було чорне вбрання декороване золотим бісером, лелітками та камінням. Також сукня мала напівпрозорі сітчасті рукави.

Образ Паркер доповнила туфлями від свого бренду Sjp by Sarah Jessica Parker та гламурною сумкою зі стразами й пряжкою. Зап'ястя акторки прикрашали однакові браслети.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Під час вистави вона з'являється на сцені у трьох різних образах. Знімки зі сцени неодноразово публікувалися в їхньому офіційному пабліку в Instagram.

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