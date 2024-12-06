У гламурній сукні з чорним бантом: Емілі Блант на кінофестивалі у Саудівській Аравії

На Аравійському півострові вона сяяла у вбранні від австралійської модельєрки.

Акторка Емілі Блант з'явилася серед гостей на Міжнародному кінофестивалі на Червоному морі у Саудівській Аравії. Вона з'явилася в день відкриття у розкішній та гламурній вечірній сукні від бренду Tamara Ralph з колекції от-кутюр осінь-зима 2024.

Вбрання мало довгі рукави і високу горловину, а також було повністю розшите дрібними золотистими лелітками та бісером. Але було у сукні також кілька акцентів — на спідниці її прикрашав високий розріз, що відкривав ногу, а також вставка з чорного оксамиту з великими бантами.

Образ Емілі доповнила чорними капроновими колготками та сатиновими босоніжками на підборах. Також акторка зробила високу зачіску та одягла безліч гламурних прикрас з камінням.

Емілі Блант / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що чоловік Емілі Блант — Джон Красінскі — став, за версією видання People, найсексуальнішим чоловіком року. Пара в шлюбі від 2010 року і виховує двох дітей.

Емілі Блант та її чоловік Джон Красінскі / Фото: Associated Press

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