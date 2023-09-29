Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У гламурній сукні з декольте: Гайді Клум сяяла у гламурній сукні на цереморнії Амаль Клуні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
151
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У гламурній сукні з декольте: Гайді Клум сяяла у гламурній сукні на цереморнії Амаль Клуні

Гайді Клум / Фото: Associated Press

50-річна зірка привернула загальну увагу розкішною двоколірною сукнею.

Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум між зніманнями 18-го сезону талантшоу America's Got Talent, де є однією із суддів, відвідує світські заходи у розкішних дизайнерських сукнях. Так учора, 28 вересня, зірка з'явилася на церемонії подружжя Джорджа та Амаль Клуні The Albies.

Для заходу Гайді обрала вбрання від бренду Tony Ward Couture із кутюрної колекції осінь-зима 2023 року.

Це була приталена сукня з декольте у формі серця і повністю розшита бісером, камінням та лелітками. Також вбрання було двоколірним і мало вставки з кремової та чорної тканини.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Образ Гайді доповнила макіяжем, діамантовими прикрасами, високими підборами та розкішним довгим червоним манікюром.

Гайді Клум / © Associated Press
Гайді Клум / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала колега Клум з талантшоу America's Got Talent – акторка та телеведуча Софія Вергара.

Гайді Клум та Софія Вергара / © Associated Press
Гайді Клум та Софія Вергара / Фото: Associated Press

Зірка прийшла на церемонію у чорному пікантному корсеті та штанах-кльошах, а в руці тримала жакет. Її вбрання було повністю всипане стразами.

Софія Вергара / © Getty Images
Софія Вергара / Фото: Getty Images

Читайте також:

Мода Осінь-2023: Хеллена Ровер про тренди взуття та сумок

Мода Осінь-2023: Хеллена Ровер про тренди взуття та сумок

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
151
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація