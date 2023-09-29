У гламурній сукні з декольте: Гайді Клум сяяла у гламурній сукні на цереморнії Амаль Клуні

Німецька супермодель та телеведуча Гайді Клум між зніманнями 18-го сезону талантшоу America's Got Talent, де є однією із суддів, відвідує світські заходи у розкішних дизайнерських сукнях. Так учора, 28 вересня, зірка з'явилася на церемонії подружжя Джорджа та Амаль Клуні The Albies.

Для заходу Гайді обрала вбрання від бренду Tony Ward Couture із кутюрної колекції осінь-зима 2023 року.

Це була приталена сукня з декольте у формі серця і повністю розшита бісером, камінням та лелітками. Також вбрання було двоколірним і мало вставки з кремової та чорної тканини.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Образ Гайді доповнила макіяжем, діамантовими прикрасами, високими підборами та розкішним довгим червоним манікюром.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала колега Клум з талантшоу America's Got Talent – акторка та телеведуча Софія Вергара.

Гайді Клум та Софія Вергара / Фото: Associated Press

Зірка прийшла на церемонію у чорному пікантному корсеті та штанах-кльошах, а в руці тримала жакет. Її вбрання було повністю всипане стразами.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

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