У гламурній сукні з драпуванням та декольте: Аріана Гранде на прем'єрі фільму "Wicked: Чародійка"

Вбраннями в рожевому кольорі акторка та її стилісти намагаються наголошувати на образі її героїні у фільмі.
31-річна співачка та акторка Аріана Гранде стала доброю відьмою Гліндою в екранізації знаменитого бродвейського мюзиклу "Зла". В українському прокаті картина отримала назву "Wicked: Чародійка", а її показ стартує 21 листопада.
Напередодні прем'єри фільм презентували глядачам у Мексиці. Грандіозний захід із фотосесією відбувся в Auditorio Nacional, а Аріана сяяла перед фотографами у рожевій сукні від Atelier Versace.
У її вбрання було глибоке декольте та пишна бальна спідниця з безліччю складок. Образ акторка доповнила макіяжем, лаконічною зачіскою та прикрасами від Swarovski.
Прийшла Аріана на цю презентацію зі своєю колежанкою по картині – Синтією Еріво, яка виконує роль злої відьми Ельфаби. Вона одягла дуже незвичайну чорну сукню від бренду Thom Browne з руками, що стирчали на плечах.
Також Гранде раніше сфотографували в іншій рожевій сукні. Відома красуня була у вбранні від Thom Browne, а також у накидці від цього бренду та гламурних туфлях у стрази.
Волосся Аріани прикрашав великий бант.
Трейлер фільму:
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