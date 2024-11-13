У гламурній сукні з драпуванням та декольте: Аріана Гранде на прем'єрі фільму "Wicked: Чародійка"

Вбраннями в рожевому кольорі акторка та її стилісти намагаються наголошувати на образі її героїні у фільмі.

31-річна співачка та акторка Аріана Гранде стала доброю відьмою Гліндою в екранізації знаменитого бродвейського мюзиклу "Зла". В українському прокаті картина отримала назву "Wicked: Чародійка", а її показ стартує 21 листопада.

Напередодні прем'єри фільм презентували глядачам у Мексиці. Грандіозний захід із фотосесією відбувся в Auditorio Nacional, а Аріана сяяла перед фотографами у рожевій сукні від Atelier Versace.

У її вбрання було глибоке декольте та пишна бальна спідниця з безліччю складок. Образ акторка доповнила макіяжем, лаконічною зачіскою та прикрасами від Swarovski.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Прийшла Аріана на цю презентацію зі своєю колежанкою по картині – Синтією Еріво, яка виконує роль злої відьми Ельфаби. Вона одягла дуже незвичайну чорну сукню від бренду Thom Browne з руками, що стирчали на плечах.

Аріана Гранде та Синтія Еріво / Фото: Associated Press

Також Гранде раніше сфотографували в іншій рожевій сукні. Відома красуня була у вбранні від Thom Browne, а також у накидці від цього бренду та гламурних туфлях у стрази.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Волосся Аріани прикрашав великий бант.

Аріана Гранде / Фото: Associated Press

Трейлер фільму:

Читайте також:

Образи акторки Аріани Гранде (6 фото)