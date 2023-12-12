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У гламурній сукні з камінням: Сідні Свіні продемонструвала розкішне декольте на прем'єрі фільму

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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У гламурній сукні з камінням: Сідні Свіні продемонструвала розкішне декольте на прем'єрі фільму

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Дівчина обрала максимально гламурний аутфіт, щоб сяяти на цьому заході.

Висхідна голлівудська зірка — акторка Сідні Свіні — що прославилася ролями в гучних серіалах "Мили ошуканки", "Ейфорія" і "Білий лотос", приголомшила своїм новим розкішним вбранням, яке обрала для прем'єри фільму "Люблю тебе ненавидіти".

Захід відбувся 11 грудня у Нью-Йорку. До Сідні було прикуто особливо багато уваги на цій прем'єрі, оскільки вона є головною героїнею фільму.

На дівчині була ефектна напівпрозора сукня від Модного дому Miu Miu, з яким вона вже тривалий час співпрацює. Вбрання мало красиве квадратне декольте, яке підкреслювало груди акторки, тонкі бретельки та напівпрозору довгу спідницю.

Сідні Свіні / © Associated Press
Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Під сукнею у Сідні було бежеве боді, яке трохи було видно з-під спідниці. Все вбрання було прикрашене великими кристалами та стразами, а яскравим акцентом на ньому став широкий чорний пояс із пряжкою. Також акторка зробила високу зачіску, гламурний манікюр зі стразами та додала до луку прикраси від Fred Leighton.

Сідні Свіні / © Associated Press
Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Раніше в Мережі вже з'явився український трейлер цієї романтичної комедії. В український прокат фільм вийде 25 січня.

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Дата публікації
Перегляди
298
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