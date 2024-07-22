У гламурній сукні з камінням та фатином: Софія Вергара на заході в Італії

Акторка та телеведуча Софія Вергара відвідала Італію, щоб взяти участь у світському заході "Чудові тридцяті роки", що відбувався у Форте-дей-Мармі.

На цій розкішній вечірці Софія сяяла, як діамант, у розкішній довгій сукні, що підкреслювала її ефектну фыгуру. Її вбрання було перлинного відтінку, мало глибоке декольте, а також декор намистинами та камінням. Спідниця-русалка біля вбрання була з фатину, який надавав образу ніжності та невагомості.

Цей лук Софія доповнила сріблястим клатчем від Roger Vivier з гламурною застібкою, декількома коштовностями, укладанням з локонами та яскравим вечірнім макіяжем.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Також серед гостей цієї вечірки фурор викликала акторка Кейт Бекінсейл. Жінка з'явилася на заході у чорно-білій довгій сукні з глибоким декольте, яке створив бренд Stephane Rolland. Вбрання є частиною кутюрної колекції осінь-зима 2024.

Софія Вергара та Кейт Бекінсейл / Фото: Getty Images

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