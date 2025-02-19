Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У гламурній сукні з кристалами та бісером: Сабріна Карпентер підкреслила фігуру вбранням

У гламурній сукні з кристалами та бісером: Сабріна Карпентер підкреслила фігуру вбранням

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Співачка зачарувала публіку своїм гарним образом.

Співачка Сабріна Карпентер, під хіти Espresso та Please Please Please, якої танцює весь світ, вийшла на публіку цього тижня. Американська красуня відвідала захід SNL50: The Anniversary Special, присвячений 50-річчю розважального шоу Saturday Night Live.

Перед камерами Сабріна сяяла в чарівній сукні від бренду Atelier Versace, яка не лише підкреслювала її фігуру, а й відкривала одне плече, оскільки вона носила сукню, приспустивши одну бретельку.

Сабріна Карпентер / © Associated Press
Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Сукня співачки була виконана з тонкої сітчастої напівпрозорої тканини бежевого кольору і повністю розшита бісером, лелітками, різним камінням і навіть перлами.

Сабріна Карпентер / © Associated Press
Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Це вбрання Сабріна доповнила взуттям від Christian Louboutin бежевого кольору на високих підборах, а також прикрасами від Messika. Звичайно ж, не можна не відзначити і розкішну зачіску співачки, яка стала вже її візитівкою, і макіяж з гарними рум'янами на щоках.

Сабріна Карпентер / © Associated Press
Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Також на цьому заході було помічено багато інших зірок, наприклад, акторку Блейк Лайвлі в не менш гламурній сукні, ніж у Сабріни. Вихід зірки на публіку був першою подібною появою після скандалу з Джастіном Бальдоні.

Читайте також:

Як правильно зібрати посилку для військових та про що треба подбати? Дар'я Лєвих

Як правильно зібрати посилку для військових та про що треба подбати? Дар'я Лєвих

Повʼязані теми:

Наступна публікація