У гламурній сукні з кристалами та бісером: Сабріна Карпентер підкреслила фігуру вбранням

Співачка зачарувала публіку своїм гарним образом.
Співачка Сабріна Карпентер, під хіти Espresso та Please Please Please, якої танцює весь світ, вийшла на публіку цього тижня. Американська красуня відвідала захід SNL50: The Anniversary Special, присвячений 50-річчю розважального шоу Saturday Night Live.
Перед камерами Сабріна сяяла в чарівній сукні від бренду Atelier Versace, яка не лише підкреслювала її фігуру, а й відкривала одне плече, оскільки вона носила сукню, приспустивши одну бретельку.
Сукня співачки була виконана з тонкої сітчастої напівпрозорої тканини бежевого кольору і повністю розшита бісером, лелітками, різним камінням і навіть перлами.
Це вбрання Сабріна доповнила взуттям від Christian Louboutin бежевого кольору на високих підборах, а також прикрасами від Messika. Звичайно ж, не можна не відзначити і розкішну зачіску співачки, яка стала вже її візитівкою, і макіяж з гарними рум'янами на щоках.
Також на цьому заході було помічено багато інших зірок, наприклад, акторку Блейк Лайвлі в не менш гламурній сукні, ніж у Сабріни. Вихід зірки на публіку був першою подібною появою після скандалу з Джастіном Бальдоні.
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