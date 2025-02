У гламурній сукні з кристалами та бісером: Сабріна Карпентер підкреслила фігуру вбранням

Співачка Сабріна Карпентер, під хіти Espresso та Please Please Please, якої танцює весь світ, вийшла на публіку цього тижня. Американська красуня відвідала захід SNL50: The Anniversary Special, присвячений 50-річчю розважального шоу Saturday Night Live.

Перед камерами Сабріна сяяла в чарівній сукні від бренду Atelier Versace, яка не лише підкреслювала її фігуру, а й відкривала одне плече, оскільки вона носила сукню, приспустивши одну бретельку.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Сукня співачки була виконана з тонкої сітчастої напівпрозорої тканини бежевого кольору і повністю розшита бісером, лелітками, різним камінням і навіть перлами.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Це вбрання Сабріна доповнила взуттям від Christian Louboutin бежевого кольору на високих підборах, а також прикрасами від Messika. Звичайно ж, не можна не відзначити і розкішну зачіску співачки, яка стала вже її візитівкою, і макіяж з гарними рум'янами на щоках.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Також на цьому заході було помічено багато інших зірок, наприклад, акторку Блейк Лайвлі в не менш гламурній сукні, ніж у Сабріни. Вихід зірки на публіку був першою подібною появою після скандалу з Джастіном Бальдоні.

