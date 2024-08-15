У гламурній сукні з лелітками та баскою: Лілі Коллінз на прем'єрі "Емілі в Парижі"

14 серпня у Єгипетському театрі у Лос-Анджелесі відбулася довгоочікувана прем'єра четвертого сезону серіалу "Емілі в Парижі". Зіркою червоної доріжки стала 35-річна Лілі Коллінз, яка у цьому шоу є головною акторкою.

Дівчина сяяла перед камерами в гламурній сукні від бренду Armani Privé, яка не мала бретельок, але її повністю прикрашали лелітки. У зоні талії сукня мала об'ємну баску.

Спідниця вбрання була приталена, мала ромбоподібний візерунок і прозорі вставки.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Образ акторки доповнили нова зачіска — вона відрізала волосся в каре, а також ніжний макіяж та кілька прикрас у вухах та на пальцях рук.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Позувала на червоній доріжці Лілі з колегою Ешлі Парк, яка з'явилася у сріблястій сукні від бренду Lever Couture, заснованого українкою Лесею Верлінг'єрі.

Лілі Коллінз та Ешлі Парк / Фото: Associated Press

Цього разу Netflix вирішили розділити сезон із 10 серій на дві частини, тому перші п'ять серій з'являться на стримінгу 15 серпня, а решта п'ять – 12 вересня. Також цікаво, що в одному з епізодів серіалу з'явиться аксесуар українського бренду – гламурне та стильне кепі Руслана Багінського.

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