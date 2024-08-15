У гламурній сукні з лелітками та баскою: Лілі Коллінз на прем'єрі "Емілі в Парижі"

Акторка вибрала сукню чорного кольору, але з декором.
14 серпня у Єгипетському театрі у Лос-Анджелесі відбулася довгоочікувана прем'єра четвертого сезону серіалу "Емілі в Парижі". Зіркою червоної доріжки стала 35-річна Лілі Коллінз, яка у цьому шоу є головною акторкою.
Дівчина сяяла перед камерами в гламурній сукні від бренду Armani Privé, яка не мала бретельок, але її повністю прикрашали лелітки. У зоні талії сукня мала об'ємну баску.
Спідниця вбрання була приталена, мала ромбоподібний візерунок і прозорі вставки.
Образ акторки доповнили нова зачіска — вона відрізала волосся в каре, а також ніжний макіяж та кілька прикрас у вухах та на пальцях рук.
Позувала на червоній доріжці Лілі з колегою Ешлі Парк, яка з'явилася у сріблястій сукні від бренду Lever Couture, заснованого українкою Лесею Верлінг'єрі.
Цього разу Netflix вирішили розділити сезон із 10 серій на дві частини, тому перші п'ять серій з'являться на стримінгу 15 серпня, а решта п'ять – 12 вересня. Також цікаво, що в одному з епізодів серіалу з'явиться аксесуар українського бренду – гламурне та стильне кепі Руслана Багінського.
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