У гламурній сукні з торочкою з каміння: акторка Кейлі Спені зачарувала образом від Miu Miu

Образ зірки був лаконічним, але з ноткою гламуру.

У Лондоні відбулася прем'єра художнього фільму "Прісцилла", який розповість про життя та стосунки Елвіса Преслі та його дружини Прісцилли. Картина заснована на автобіографічній книзі Прісцілли Преслі "Елвіс і я".

Головну роль у фільмі зіграла американська акторка Кейлі Спені. На прем'єрі дівчина з'явилася в гламурній білій сукні від Модного дому Miu Miu.

Вбрання мало тонкі бретельки, довжину міді і приталений силует. У зоні грудей сукню прикрашала торочка з прозорих кристалів.

Кейлі Спені / Фото: Associated Press

Образ Кейлі доповнила зачіскою у ретро-стилі, діамантовими прикрасами та лаконічними сріблястими босоніжками на підборах.

Кейлі Спені / Фото: Associated Press

Але це не перший образ акторки від цього бренду. Також у вбранні від Miu Miu Кейлі прийшла на Венеційський кінофестиваль, де відбулася презентація цього фільму. Тоді на ній теж була біла сукня з кристалами, декольте та перловою торочкою.

Кейлі Спені / Фото: Getty Images

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