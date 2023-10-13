У гламурній сукні з торочкою з каміння: акторка Кейлі Спені зачарувала образом від Miu Miu

Образ зірки був лаконічним, але з ноткою гламуру.
У Лондоні відбулася прем'єра художнього фільму "Прісцилла", який розповість про життя та стосунки Елвіса Преслі та його дружини Прісцилли. Картина заснована на автобіографічній книзі Прісцілли Преслі "Елвіс і я".
Головну роль у фільмі зіграла американська акторка Кейлі Спені. На прем'єрі дівчина з'явилася в гламурній білій сукні від Модного дому Miu Miu.
Вбрання мало тонкі бретельки, довжину міді і приталений силует. У зоні грудей сукню прикрашала торочка з прозорих кристалів.
Образ Кейлі доповнила зачіскою у ретро-стилі, діамантовими прикрасами та лаконічними сріблястими босоніжками на підборах.
Але це не перший образ акторки від цього бренду. Також у вбранні від Miu Miu Кейлі прийшла на Венеційський кінофестиваль, де відбулася презентація цього фільму. Тоді на ній теж була біла сукня з кристалами, декольте та перловою торочкою.
Читайте також:
- Прокляття династії Преслі: від смерті короля рок-н-ролу Елвіса до раптової смерті його дочки Лізи Марії
- Король рок-н-ролу: 5 найкращих пісень Елвіса Преслі
- 60 років від дня смерті Мерілін Монро: як зірка померла і чому її ховали без преси та шанувальників