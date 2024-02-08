У гламурній сукні з великими лелітками: Мерая Кері зачарувала образом на галаконцерті

Попзірка підкреслила талію незвичайною сукнею, яка ефектно сяяла у світлі софітів.
Співачка Мерая Кері відвідала галаконцерт Pre-Grammy Gala, який відбувся напередодні музичної церемонії Grammy у Лос-Анджелесі. Захід відбувся в готелі Beverly Hilton і був присвячений музичному продюсеру Джону Платту.
Для галаконцерту Кері обрала гламурну вечірню сукню, яка була повністю прикрашена дзеркальними лелітками. Вбрання мало тонкі бретельки, вирізи на талії, а також невеликий шлейф.
Сукню суперзірка доповнила розкішною зачіскою з об'ємними кучерями, вечірнім макіяжем, а також діамантами.
Наступного дня після цієї вечірки Мерая Кері також з'явилася на врученні Grammy, щоб оголосити переможця церемонії. На сцену попкоролева вийшла в красивій гламурній сукні від бренду Laura Basci. Вбрання було з декольте у формі серця, яке підкреслювало її груди, а також він мав дуже високий розріз на спідниці, що відкриває ноги зірки, і невеликий шлейф.
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