У гламурній сукні зі стразами: австралійська співачка Дельта Гудрем продемонструвала розкішний образ

Вона стала гостею галаконцерту G'Day USA Arts Gala. Захід є щорічним та організований Американсько-Австралійською асоціацією.

38-річна австралійська суперзірка — акторка та співачка Дельта Гудрем, відвідала світський захід у Лос-Анджелесі для якого вбралася у дуже гламурну ніжно-блакитну корсетну сукню.

Дельта Гудрем / Фото: Associated Press

Вбрання у знаменитості було від бренду J Andreatta, його прикрашали сріблясті стрази, а лінія плеча була опущена і прикрашена торочкою, теж зі стразами.

Образ Дельти доповнював білий манікюр, лаконічне укладання та макіяж, а також діамантові прикраси від бренду ANTON Jewellery.

Дельта Гудрем / Фото: Associated Press

На заході, який відвідала Гудрем, також побували й інші зірки: співачка Кеті Перрі, супермодль Міранда Керр, а також зірка "Аватара" Сем Вортінгтон із дружиною.

Читайте також: