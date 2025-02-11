У гламурній сукні зі стразами: Періс Гілтон відвідала прем'єру нового сезону "Білого лотоса"

Знаменита голлівудська білявка мала стильний та гламурний вигляд.
У Лос-Анджелесі відбулася презентація нового сезону серіалу "Білий лотос", який у сатиричній формі описує життя персоналу та гостей курортного готелю.
Серед гостей на прем'єрі з'явилася світська левиця та зірки реалітішоу Періс Гілтон. 43-річна американська зірка вбралася в улюбленому стилі — одягла довгу сукню, повністю усипану стразами. Вбрання було ніжно-бежевого відтінку, мало довгі рукави, невеликі складки на талії, а також високу горловину та асиметричний виріз на грудях.
Свій образ Періс доповнила туфлями зі стразами, високою зачіскою та макіяжем із блиском на губах та виразним макіяжем очей.
Також вона одягла сонцезахисні окуляри, щоб сховати очі від спалахів камер, а на її безіменному пальці красувалася заручальна каблучка з величезним діамантом, яку їй подарував чоловік Картер Реум.
До своєї ролі в цьому шоу вже не повернеться акторка Дженніфер Кулідж, а дія серіалу тепер розвиватиметься в Таїланді. Однак серед акторського складу цього разу можна буде побачити дуже несподівану особу – 31-річного Патріка Шварценеггера – сина Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер.
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