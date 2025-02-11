У гламурній сукні зі стразами: Періс Гілтон відвідала прем'єру нового сезону "Білого лотоса"

У Лос-Анджелесі відбулася презентація нового сезону серіалу "Білий лотос", який у сатиричній формі описує життя персоналу та гостей курортного готелю.

Серед гостей на прем'єрі з'явилася світська левиця та зірки реалітішоу Періс Гілтон. 43-річна американська зірка вбралася в улюбленому стилі — одягла довгу сукню, повністю усипану стразами. Вбрання було ніжно-бежевого відтінку, мало довгі рукави, невеликі складки на талії, а також високу горловину та асиметричний виріз на грудях.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Свій образ Періс доповнила туфлями зі стразами, високою зачіскою та макіяжем із блиском на губах та виразним макіяжем очей.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Також вона одягла сонцезахисні окуляри, щоб сховати очі від спалахів камер, а на її безіменному пальці красувалася заручальна каблучка з величезним діамантом, яку їй подарував чоловік Картер Реум.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

До своєї ролі в цьому шоу вже не повернеться акторка Дженніфер Кулідж, а дія серіалу тепер розвиватиметься в Таїланді. Однак серед акторського складу цього разу можна буде побачити дуже несподівану особу – 31-річного Патріка Шварценеггера – сина Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер.

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