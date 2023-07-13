У гламурній сукні зі стразами та метеликами: Дуа Ліпа на презентації "Барбі" у Лондоні

Раніше цю сукню зірка вже одягала.

Співачка Дуа Ліпа тепер може вважатися ще й акторкою, адже у майбутньому фільмі "Барбі" 27-річна дівчина зіграла свою першу роль у кіно. Особливо подробиці картини та ролі Дуа не розголошуються, але відомо, що вона з'явиться у ролі Барбі-русалки.

На презентації фільму в Лондоні, що відбулася 12 липня, акторка з'явилася у дуже гламурній сукні від бренду Versace із колекції 2023 року.

Це була приталена кольорова сукня на золотих бретельках, повністю всипана стразами. Візерунок на вбранні був у вигляді метеликів, а на декольте його прикрашала перфорація.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Також співачка одягла блакитні босоніжки з метеликами та масивні прикраси, які складалися з логотипу бренду та теж кольорових метеликів. Волосся вона зібрала у високий хвіст і зробила макіяж із коричневою помадою.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Раніше цю сукню та прикраси Дуа вже одягала, але для рекламної кампанії бренду. Тоді знімками вона поділилася у Instagram.

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