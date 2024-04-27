У гламурній сукні зі стразами та сумкою-мішком: 55-річна співачка Кайлі Міноуг відвідала церемонію Time100

Відома співачка мала чарівний вигляд у сукні з нової колекції.
У Нью-Йорку відбулася галавечеря Time100, на якій вшановували лауреатів премії – 100 найвпливовіших людей світу за версією видання TIME. Серед гостей цього заходу з'явилася австралійська суперзірка - співачка Кайлі Міноуг.
Жінка вийшла на червону доріжку церемонії у гламурній та незвичайній сукні, яку створив бренд Elie Saab для колекції Pre-Fall 2024. Це була чорна приталена довга сукня з розрізом збоку на спідниці, а також незвичайним декольте, яке було декороване стразами та мало прозорі вставки.
Убрання 55-річна Кайлі доповнила гламурною сумкою-мішком, яка була повністю усипана стразами і мала коротку ручку, а також чорним манікюром та декількома коштовностями з діамантами.
Серед гостей цього заходу також з'явилися Дуа Ліпа та актриса Ума Турман.
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