У гламурній сукні зі стразами та сумкою-мішком: 55-річна співачка Кайлі Міноуг відвідала церемонію Time100

Відома співачка мала чарівний вигляд у сукні з нової колекції.

У Нью-Йорку відбулася галавечеря Time100, на якій вшановували лауреатів премії – 100 найвпливовіших людей світу за версією видання TIME. Серед гостей цього заходу з'явилася австралійська суперзірка - співачка Кайлі Міноуг.

Кайлі Міноуг / Фото: Associated Press

Жінка вийшла на червону доріжку церемонії у гламурній та незвичайній сукні, яку створив бренд Elie Saab для колекції Pre-Fall 2024. Це була чорна приталена довга сукня з розрізом збоку на спідниці, а також незвичайним декольте, яке було декороване стразами та мало прозорі вставки.

Убрання 55-річна Кайлі доповнила гламурною сумкою-мішком, яка була повністю усипана стразами і мала коротку ручку, а також чорним манікюром та декількома коштовностями з діамантами.

Кайлі Міноуг / Фото: Associated Press

Серед гостей цього заходу також з'явилися Дуа Ліпа та актриса Ума Турман.

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