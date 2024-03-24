У гламурній сукні зі стразами: Вікторія Сільвстедт відвідала бал принцеси Кароліни в Монако

Гламурний захід цього року проводився у 70-те.

23 березня в Монако відбувся "Бал троянд" під головуванням принцеси Ганноверської Кароліни — старшої дочки Грейс Келлі. Це щорічний захід, який збирає кошти у благодійний Фонд княгині Грейс.

Цього року принцеса Кароліна, яка очолює організацію, обрала темою заходу "Дискотека", а цьогорічний декор для зали створив французький дизайнер Крістіан Лубутен.

Однією з гостей балу була Вікторія Сільвстедт – шведська фотомодель, акторка, співачка та телеведуча. Жінка одягла відповідне до тематики балу вбрання, оскільки її золотава сукня була повністю всипана стразами. Також Вікторія зробила об'ємну зачіску, яскравий макіяж, взула босоніжки на підборах та додала до лук розкішні прикраси.

Вікторія Сільвстедт / Фото: Getty Images

Звичайно ж, на Балу також була і княжа сім'я Монако – князь Альберт, княгиня Шарлін, принцеса Кароліна, Шарлотта Казіраги. Цьогорічний захід був ювілейним, оскільки йому виповнилося вже 70 років.

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