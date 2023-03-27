У гламурному бра і мініспідниці: зірка реаліті під час прогулянки продемонструвала сексуальне декольте і стрункі ноги

Челсі Лазкані обрала для свого виходу спокусливий гламурний лук.

Папараці на вулицях Лос-Анджелеса заскочили зірку п’ятого сезону американського реалітішоу для Netflix - Selling Sunset - Челсі Лазкані. Мама двох дітей мала чудовий вигляд.

Для прогулянки вона обрала гламурний і сексуальний аутфіт. На ній був рожевий ансамбль із чорною облямівкою, прикрашений камінням. Костюм складався із бра і мініспідниці, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Лук Челсі доповнила білою сорочкою, яку зав'язала у вузол на животі, і чорними босоніжками на екстремально високій платформі і підборах.

Челсі Лазкані / Фото: Getty Images

У руці Лазкані несла цікавий клатч-сумочку у вигляді рожевої трубки-телефону.

Красуня зробила зачіску з двома кісками, макіяж із ніжно-рожевими тінями і накладними довгими віями. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на шиї - підвіска на ланцюжку.

Нагадаємо, минулого разу Челсі з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса у твідовому рожевому костюмі у чорну клітинку, який складався із вкороченого жакета і мініспідниці, і чорних капронових колготах.

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