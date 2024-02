У гламурному комбінезоні: Дженніфер Лопес виступила у Дубаї за 5 мільйонів доларів

54-річна американська суперзірка Дженніфер Лопес прилетіла до Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб виступити на відкритті нового розкішного готелю One & Only One Za'abeel, який відкрив місцевий шейх. Захід проводився в суботу, 10 лютого, і Лопес виконала на ньому деякі зі своїх найвідоміших хітів.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

На сцену співачка вийшла в дуже гламурному фіолетовому комбінезоні з американським проймом, який був повністю розшитий лелітками.

Волосся співачки було нарощене та зібране у високий хвіст, також вона одягла кілька прикрас з діамантами та зробила яскравий макіяж і довгий манікюр. Згідно з виданням Metro, за цей виступ співачка отримала від власників готелю 5 мільйонів доларів.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Напередодні цієї вечірки для багатих та знаменитих, оскільки на ній також були помічені супермодель Наомі Кемпбелл та діджей Марк Ронсон, Дженніфер вийшла до фотографів у чорній сукні від бренду Giambattista Valli. Вбрання було представлено брендом у кутюрній колекції осінь-зима 2023 року.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Однак також видання Metro зазначило, що Дженніфер, яка вже давно є союзником ЛГБТ співтовариства, розкритикували шанувальники, оскільки в Дубаї гомосексуалізм суворо заборонений, а права жінок обмежуються.

