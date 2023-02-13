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У гламурному комбінезоні зі стразами: супермодель Аліна Байкова на показі бренду Bronx and Banco

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
970
Час на прочитання
1 хв
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У гламурному комбінезоні зі стразами: супермодель Аліна Байкова на показі бренду Bronx and Banco

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Цей лук ефектно підкреслював фігуру української красуні.

Українська супермодель Аліна Байкова з'явилася серед гостей Тижня моди у Нью-Йорку, який стартував у "Великому яблуку" у п'ятницю, 10 лютого.

Дівчина відвідала показ нової колекції осінь-зима бренду Bronx and Banco.

На Аліні був гламурний блакитний комбінезон, повністю усипаний стразами. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте, а також пояс на талії, який вона зав'язала на бант.

Аліна Байкова / © Getty Images
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Доповнила образ Аліна маленькою сумкою, теж усипаною стразами, сатиновими туфлями-човниками, макіяжем та трендовим "мокрим" укладанням.

Аліна Байкова / © Getty Images
Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що кількома днями раніше модель з'явилася на одній із вечірок у Нью-Йорку, у сукні з промовистим слоганом, який адресувала російському диктатору Путіну.

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Дата публікації
Перегляди
970
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