У гламурному комбінезоні зі стразами: супермодель Аліна Байкова на показі бренду Bronx and Banco

Цей лук ефектно підкреслював фігуру української красуні.
Українська супермодель Аліна Байкова з'явилася серед гостей Тижня моди у Нью-Йорку, який стартував у "Великому яблуку" у п'ятницю, 10 лютого.
Дівчина відвідала показ нової колекції осінь-зима бренду Bronx and Banco.
На Аліні був гламурний блакитний комбінезон, повністю усипаний стразами. Вбрання мало глибоке V-подібне декольте, а також пояс на талії, який вона зав'язала на бант.
Доповнила образ Аліна маленькою сумкою, теж усипаною стразами, сатиновими туфлями-човниками, макіяжем та трендовим "мокрим" укладанням.
Нагадаємо, що кількома днями раніше модель з'явилася на одній із вечірок у Нью-Йорку, у сукні з промовистим слоганом, який адресувала російському диктатору Путіну.
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