У гламурному корсеті та спідниці з розрізом: Кеті Перрі сходила на вечірку в компанії Орландо Блума

Зірка обрала ефектне вбрання для свого свята.

Кеті Перрі та Орландо Блум потрапили під приціл папараці у Лос-Анджелесі увечері. Пара прямувала разом до ресторану Catch на вечірку.

Привернула Кеті увагу своїм незвичайним вбранням, оскільки одягла бежевий напівпрозорий костюм, який складався з корсету та спідниці з високим розрізом.

Вбрання співачки було також повністю усипане стразами, а спідницю прикрашало невелике драпування у зоні стегон. Доповнила Перрі його босоніжками на шнурівці та яскравим макіяжем.

Вбрання Орландо ж кардинально відрізнялося від луку його коханої, оскільки актор одягнув білу футболку, джинси та куртку на ґудзиках.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото: Getty Images

Вечірка, яку відвідала пара, присвячена тому, що Кеті залишає шоу American Idol, в якому працювала суддею від 2018 року.

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