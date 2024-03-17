У гламурному костюмі та трендовій шубі: Ліндсей Логан сходила до ресторану з чоловіком

Акторка повернулася до кіно, тому останнім часом часто відвідує різні заходи та потрапляє під приціл фотографів.

Ліндсей Логан, відома багатьом не лише своїми фільмами, а й скандальною поведінкою в юності, потрапила під приціл папараці зі своїм чоловіком Бадером Шамасом у Санта-Моніці. Пару сфотографували коли вони тримались за руки, коли прямували до ресторану Giorgio Baldi.

Ліндсей Логан із чоловіком / Фото: Getty Images

На рудоволосій знаменитості був стильний трикотажний костюм, що складався з топу і спідниці міді. Вбрання було виконане об'ємним візерунком і мало блискучі вкраплення лелыток.

Доповнила костюм Ліндсей трендовою об'ємною екошубою світлого відтінку, а також гламурною сумкою на ручці-ланцюжку та босоніжками зі стразами та на підборах. Волосся вона просто розпустила, уклавши в об'ємні легкі локони, а макіяж зробила лаконічний з рум'янами на щоках та блиском на губах.

Ліндсей Логан із чоловіком / Фото: Getty Images

Також кількома днями раніше Логан відвідала вечірку із запуску нового продукту косметичної компанії Clarins, яка відбулася у приватній резиденції у Лос-Анджелесі. Перед камерами зірка з'явилася у ніжно-рожевому вбранні — сукні з шовковим поясом та розрізом, яку поєднала з легким блейзером, босоніжками та сумкою.

Ліндсей Логан / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що під час вечірки Vanity Fair, яка вже традиційно відбулася після церемонії "Оскар", Логан сяяла перед камерами у вінтажних діамантах та срібній сукні з торочкою від Balenciaga з колекції весна-літо 2024.

Ліндсей Логан / Фото: Associated Press

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