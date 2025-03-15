У гламурному костюмі з лелітками та перлами: Блейк Лайвлі обрала оригінальний та яскравий лук для фото

37-річна зірка відвідала важливий захід — разом із колегами з фільму "Ще одне просте прохання" позувала для портретного фото.

З цієї нагоди Блейк Лайвлі обрала незвичайний лук, адже на ній був костюм від бренду Yara Shoemaker із колекції осінь-зима 2023 року.

Блейк Лайвлі та її колеги з фільму / Фото: Getty Images

Це був оверсайз костюм що включає широкі штани та довге пальто з широкими плечима. Вбрання було повністю розшите великими лелітками та перлинами. Носила вона його з білою футболкою.

Блейк Лайвлі / Фото: Getty Images

Свій образ Блейк доповнила гламурною сумкою від Judith Leiber у вигляді келиха для мартіні, туфлями Christian Louboutin зі стразами, а також оригінальними прикрасами.

Блейк Лайвлі / Фото: Інстаграм Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі / Фото: Інстаграм Блейк Лайвлі

Образ акторка детальніше показала на сторінці в Instagram.

Блейк Лайвлі / Фото: Інстаграм Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі / Фото: Інстаграм Блейк Лайвлі

Фільм "Ще одне просте прохання" став продовженням комедійного кримінального трилера "Просте прохання", в якому також зіграла Анна Кендрік. На загальному портреті Анна позувала у сукні від Oscar de la Renta.

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