Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У гламурному міні і волохатих босоніжках: яскрава Марго Роббі на фотосесії у Лондоні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
63
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У гламурному міні і волохатих босоніжках: яскрава Марго Роббі на фотосесії у Лондоні

Марго Роббі / Фото: Getty Images

33-річна акторка, як завжди, мала ефектний вигляд.

Марго Роббі продовжує брати участь у промокампанії довогоочікуваної романтичної комедії "Барбі", у якій вона зіграла головну роль. Цього разу акторка відвідала фотосесію до фільму у Лондоні.

Там вона з'явилася в ефектному луку. На Марго був красивий блідо-рожевий костюм від Vivienne Westwood із квітковим принтом і червоною блискучою облямівкою, який складався із жакета з рукавами-ліхтариками, рожевими шнурівками і пікантним декольте, а також коротка спідниця. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги зірки.

Марго Роббі / © Getty Images
Марго Роббі / Фото: Getty Images

Образ Роббі доповнила рожевими волохатими босоніжками на екстремально високій платформі і підборах, перлинним браслетом на нозі і квадратною рожевою сумкою з хутром.

Марго зробила зачіску з локонами, макіяж із рожево-червоними тінями, молочним манікюром, у вухах у неї були сережки-пусети.

Нагадаємо, у центрі сюжету пригодницького фільму – Барбі, яка є ідеальною лялькою у досконалому світі. Але Барбі і Кен стають вигнанцями. Вони залишають ідеальний рожевий світ і їдуть до реального, де стикаються з різними туднощами та перешкодами. Головні герої розуміють, що ідеал можна знайти лише у своєму внутрішньому світі.

В український прокат стрічка вийде 20 липня.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
63
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація