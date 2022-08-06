У гламурному образі з рожевими акцентами: стильна Ешлі Робертс продефелювала Лондоном

40-річна танцівниця, ведуча та учасниця гурту The Pussycat Dolls знову під прицілами лондонських фотографів.

Зірку вкотре сфотографували біля студії Heart FM, коли після ранкового ефіру на радіо вона йшла до своєї машини. Ешлі мала чудовий вигляд в гламурному сарафані з рожевим принтом, який поєднала із простою білою футболкою.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Доповнили образ Робертс рожеві туфлі-човники, сумка від Balenciaga та сонцезахисні окуляри, теж у рожевій оправі. Волосся красуня зібрала у високий хвіст, залишивши кілька пасм, які спадали на її обличчя.

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