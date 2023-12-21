У гламурному святковому образі від Dior: Дженніфер Лопес позувала біля розкішної ялинки

Співака та акторка Дженніфер Лопес поділилася з шанувальниками у Instagram новими знімками, продемонструвавши святковий образ.

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

На фото 54-річна зірка позувала біля величезної та розкішно прикрашеної золотистими іграшками штучної ялинки. Де саме було зроблено фото Лопес не написала, але, можливо, це її новий будинок з Аффлеком, оскільки на задньому фоні стояло фото її дочки Емми в рамці.

Що стосується обраного вбрання артисткою, то вона одягла лук від Модного дому Dior, який включав білу блузу з V-подібним декольте і довгими рукавами, а також спідницю довжини міді з красивим золотистим принтом у вигляді метеликів і квітів. Талію Дженніфер прикрашав гламурний пояс зі стразами та камінням. А ось на білій блузі була чорна вишивка у вигляді бджоли.

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Також вона зібрала волосся у високий хвіст, зробила гарний ніжний макіяж та одягла сережки з великими перлинами.

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Але взуття Лопес обрала від іншого бренду — від Gucci. Це були глітерні туфлі на платформах із золотим обробленням та великими прикрасами у вигляді бджіл. Таким чином весь ансамбль Дженніфер поєднувався невеликими та милими деталями, адже бджоли були на блузі та взутті.

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, що якось у білій сорочці з такою самою вишивкою у вигляді бджоли принц Гаррі прийшов на суд у Лондоні. Його образ тоді активно обговорювався, оскільки вартість такої сорочки складає 1106 доларів.

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