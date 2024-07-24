У гламурному топі та асиметричній спідниці: 49-річна Вікторія Сільвстедт підкреслила фігуру вбранням

Модель обрала вбрання, яке виграшно підкреслювало її фігуру та бронзову засмагу.
49-річна шведська фотомодель Вікторія Сільвстедт сяяла перед фотографами в Сен-Тропе. Напередодні Олімпіади, яка стартує у Франції 26 липня, вона з'явилася на літньому галаконцерті Gala One.
Зірка мала яскравий та дуже гламурний вигляд. Для виходу у світ Вікторія поєднала топ на тонких бежевих бретельках, який був прикрашений сріблястим камінням, з жовтою спідницею незвичайного дизайну — вона виконана зі щільної тканини і була асиметрична спереду.
Доповнювали образ Сільвстедт бежеві босоніжки на підборах, яскравий макіяж, її улюблене об'ємне укладання з кучерями, а також безліч прикрас.
Також на цьому заході з'явилися й інші зірки. Наприклад, фурор викликала Кейт Бекінсейл, яка привернула увагу тим, що дуже схудла. Перед фотографами в Сен-Тропе вона позувала у чорній оксамитовій сукні з фігурним декольте і без бретельок.
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