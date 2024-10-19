У гламурному в'язаному костюмі з блискітками: 71-річна Ізабель Юппер отримала нагороду в Ліоні

Акторка у професії понад 50 років, тому її внесок відзначили почесною премією.

У місті Ліоні в межах 16-го кінофестивалю Lumiere In Lyon відбулося щорічне вручення нагороди Prix Lumiere Award, яку цього року отримала 71-річна французька акторка Ізабель Юппер. Це почесна нагорода, якою на заході відзначили багаторічний внесок акторки у кінематограф.

Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

На заході вона з'явилася в гламурному блискучому костюмі бежевого відтінку від бренду Balenciaga, який складався з довгої спідниці та кофти з рукавами. Вбрання акторка доповнила взуттям на високих підборах, макіяжем та елегантним укладанням з легкими локонами.

Але того, що її вбрання ефектно сяяло при світлі софітів Юппер було замало, тому вона одягла ще й розкішні прикраси – кілька кольє на шию з діамантами, перстень та сережки. Її манікюр був темного відтінку і мав дуже осінній вигляд.

Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що вбрання від Balenciaga французька акторка також одягла на найгламурнішу подію Нью-Йорка, яка проводилася навесні – благодійний костюмований бал Met Gala. На ній тоді була ніжна особлива сукня в стилістиці весільного вбрання 1930-х років, створена за мотивами бренду Callot Soeurs, заснованого колись її родиною.

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