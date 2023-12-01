У гламурному вбранні з лелітками: Тейлор Свіфт відвідала прем'єру фільму-концерту Бейонсе

Співачка обрала для заходу сукню відповідно до дрескоду, згідно з яким, гості мали прийти у блискучому срібному вбранні.

В останній день осені, 30 листопада, співачка Тейлор Свіфт відвідала лондонську прем'єру документального фільму-концерту Бейонсе "Ренесанс", показ якого відбувся у Лондоні.

Перед камерами співачка з'явилася у дуже гламурній срібній сукні від бренду Balmain. Вона була повністю розшита лелітками, мала квадратне декольте та тонкі бретельки.

З одного боку сукню прикрашали квіти та листя, теж з бісеру та леліток. Спереду на спідниці у вбрання був високий розріз, що відкривав ноги і демонстрував її чорні босоніжки від Giuseppe Zanotti.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Також Тейлор додала у образ прикраси з діамантами від Anita Ko, уклала волосся в елегантну зачіску і зробила яскравий макіяж з червоною помадою на губах.

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Ця поява на заході стала відповіддю Тейлор на те, що Бейонсе теж відвідала у жовтні показ її фільму, присвяченого її концертному шоу та туру The Eras.

Бейонсе та Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

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