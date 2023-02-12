У "голій" короткій сукні: Ешлі Робертс у пікантному вбранні прийшла на вечірку

Американська співачка та танцівниця, яка живе та працює у Британії, одягла пікантне вбрання на світський захід.

41-річна Ешлі Робертс, яка працює ведучою Heart FM Breakfast Show, одягла пікантну прозору сукню на тонких бретельках, усипану стразами та взула чорні босоніжки на сріблястих шпильках і в такому луку прийшла на афтепаті церемонії The BRIT3s.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Сукня Ешлі була асиметричною з невеликим вирізом з невеликим шлейфом, а зона грудей прикривалася щільнішою тканиною, щоб не було видно сосків. Також зірка несла в руках невелику чорну сумку на короткій ручці, мала світлий манікюр, макіяж на обличчі з акцентом на очі і лише трохи підкреслені губи. Біляве волосся Ешлі розпустила.

До речі, ми вже бачили Ешлі у прозорому луку раніше. У листопаді 2022 року ведуча викликала фурор на червоній доріжці перед врученням премії Glamour Women of the Year Awards 2022 в Outernet London. Тоді Ешлі з'явилася на публіці в сукні з дуже глибоким декольте від Julien Macdonald. Таку саму сукню одягала модель Белла Хадід кілька років тому на вечірку Victoria's Secret.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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