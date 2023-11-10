У "голій" мінісукні з камінням: акторка у відвертому луку вийшла в світ

21-річна Лола Танг обрала для своєї появи на модному заході провокаційне вбрання від Balmain.

Американська акторка Лола Танг привернула до себе увагу сміливим аутфітом, у якому вона з'явилася на премії CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку.

Зірка була одягнена в ефектну "голу" мінісукню з камінням із колекції сезону осінь-зима 2023 бренду Balmain. Під вбранням була лише бежева білизна.

Лола Танг / Фото: Getty Images

У такій сукні Лола похизувалася і сексуальною фігурою, і стрункими ногами.

Аутфіт Танг доповнила атласними бежевими босоніжками з розсипом страз. Вона зібрала волосся у скромний пучок і зробила легкий макіяж, щоб не відвертати уваги від сміливого вбрання. У вухах у неї були довгі сережки з дорогоцінним камінням, а на руках – каблучки.

Лола Танг / Фото: Associated Press

Нагадаємо, американська модель Амелія Грей Гемлін прийшла на захід у ніжно-блакитній прозорій сукні з рюшами на рукавах і без бюстгальтера.

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