У "голій" мінісукні з камінням: акторка у відвертому луку вийшла в світ

21-річна Лола Танг обрала для своєї появи на модному заході провокаційне вбрання від Balmain.
Американська акторка Лола Танг привернула до себе увагу сміливим аутфітом, у якому вона з'явилася на премії CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку.
Зірка була одягнена в ефектну "голу" мінісукню з камінням із колекції сезону осінь-зима 2023 бренду Balmain. Під вбранням була лише бежева білизна.
У такій сукні Лола похизувалася і сексуальною фігурою, і стрункими ногами.
Аутфіт Танг доповнила атласними бежевими босоніжками з розсипом страз. Вона зібрала волосся у скромний пучок і зробила легкий макіяж, щоб не відвертати уваги від сміливого вбрання. У вухах у неї були довгі сережки з дорогоцінним камінням, а на руках – каблучки.
Нагадаємо, американська модель Амелія Грей Гемлін прийшла на захід у ніжно-блакитній прозорій сукні з рюшами на рукавах і без бюстгальтера.
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