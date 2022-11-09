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У "голій" сукні: Ешлі Робертс блиснула розкішними формами в пікантному аутфіті

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У "голій" сукні: Ешлі Робертс блиснула розкішними формами в пікантному аутфіті

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Американська співачка та ведуча Ешлі Робертс викликала фурор на червоній доріжці перед врученням премії Glamour Women of the Year Awards 2022 у Outernet London, яка відбулася вчора у столиці Великої Британії.

41-річна Ешлі Робертс приголомшила публіку розкішним аутфітом, з'явившись перед камерами фотографів у сукні з дуже глибоким декольте від Julien Macdonald. Таку саму сукню одягала модель Белла Хадід носила кілька років тому на вечірку Victoria's Secret.

Белла Хадід / © Getty Images
Белла Хадід / Фото: Getty Images

Вбрання з колекції весна-літо 2019 Робертс поєднала з прозорими пластиковими босоніжками на підборах і із застібкою навколо щиколотки з розсипом каміння. Зробила укладання з мокрим ефектом, макіяж з акцентом на очі та підкреслила пухкі губи ніжно-рожевим блиском.

У вухах Ешлі було кілька маленьких золотих сережок, а в руках ведуча тримала сріблястий клатч.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1549
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