У "голій" сукні і без білизни: Демі Роуз спокусливо позувала біля басейну

Британська модель щоразу придумує все нові і пікантні фотосесії.
Демі Роуз потішила фоловерів в Instagram пікатними світлинами з нової фотосесії, яку вона влаштувала біля басейну на траві.
Модель, як завжди, обрала для знімання відвертий аутфіт. На ній була "гола" мінісукня, яка складалася зі срібних ланцюжків із камінням. Під цим вбранням була відсутня білизна і це додавало її луку провокативності.
Роуз спокусливо позувала на камеру, демонструюси пишні сексуальні форми.
Образ Демі доповнила укладанням із локонами, макіяжем із чорними стрілками і персиковою помадою, білим кольє у вигляді змії на шиї та схожим білим браслетом на руці. Для романтичності поряд із нею стояв канделябр із свічками, які горіли.
Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз влаштувала фотосет у прозорому халаті з мереживом і без бюстгальтера.
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