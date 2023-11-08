У "голій" сукні і без білизни: Демі Роуз спокусливо позувала біля басейну

Демі Роуз потішила фоловерів в Instagram пікатними світлинами з нової фотосесії, яку вона влаштувала біля басейну на траві.

Модель, як завжди, обрала для знімання відвертий аутфіт. На ній була "гола" мінісукня, яка складалася зі срібних ланцюжків із камінням. Під цим вбранням була відсутня білизна і це додавало її луку провокативності.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз спокусливо позувала на камеру, демонструюси пишні сексуальні форми.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Образ Демі доповнила укладанням із локонами, макіяжем із чорними стрілками і персиковою помадою, білим кольє у вигляді змії на шиї та схожим білим браслетом на руці. Для романтичності поряд із нею стояв канделябр із свічками, які горіли.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз влаштувала фотосет у прозорому халаті з мереживом і без бюстгальтера.

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