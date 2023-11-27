У "голій" сукні і без бюстгальтера: італійська співачка у сміливому образі з'явилася на червоній доріжці

36-річна Леванте у вбранні-сітці прийшла на світський захід.
Італійська співачка Леванте відвідала івент Vanity Fair – The Movie, який відбувся у Мілані.
На червоній доріжці артистка з'явилася у сміливому луку. На ній була чорна сукня в сітку, прикрашена кристалами, і чорні труси з високою посадкою. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тому груди вона приховала чорними присосками у вигляді сердець.
На плечі вона накинула класичний чорний жакет. Аутфіт Леванте доповнила червоними туфлями зі стразами. Вона зачесала волосся назад, зробила легкий макіяж і завершила образ золотими сережками.
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