У "голій" сукні і без бюстгальтера: кінопродюсерка прийшла на захід у відвертому образі і блиснула пишними грудьми

Прешес М’юір у прозорому вбранні вийшла у світ.

Кінопродюсерка Прешес М’юір відвідала прем’єру документального фільму The Psychopath Life Coach, яка відбулася у Лондоні.

Прешес вирішила приголомшити своєю появою і з'явилася у відвертому аутфіті. На ній була "гола" чорна сукня максі з оголеною лінією плечей. Під вбранням були лише нюдові труси.

Прешес М’юір / Фото: Getty Images

М’юір без комплексів демонструвала на камери свої пишні сексуальні груди.

Аутфіт жінка доповнила чорними туфлями і чорною оксамитовою сумочкою з різнокольоровими зірками. Волосся вона зачесала назад і накрутила на кінчиках локони, зробила макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха металевими сережками у вигляді знаку безкінечності, а шию – металевим кольє.

Нагадаємо, іспанська модель Агеда Лопес з'явилася на галаконцерті "Людина року 2023" у Севільї у сміливій прозорій сукні.

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