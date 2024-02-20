У "голій" сукні і без бюстгальтера: Талія Сторм у відвертому образі з'явилася на премії

Талія Сторм була ведучою червоної доріжки на церемонії нагородження премії EE BAFTA 2024, яка відбулася у The Royal Festival Hall у Лондоні.

Зірка з'явилася там у відвертому аутфіті. На ній була прозора чорна сукня від іспанського бренду Marco & María, розшита бісером і квітковими аплікаціями у зоні декольте. Вбрання мало оголені плечі і розріз спереду. Під нього Талія одягла лише чорні труси з високою посадкою.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Аутфіт Сторм доповнила чорними босоніжками на шпильках, елегантними сережками з камінням і металевим браслетом. Зачіска з локонами, макіяж у ніжних відтінках і червоний манікюр завершив лук співачки.

Нагадаємо, раніше Талія Сторм прийшла на вечірку у мінісукні з бантами і сексуальним декольте.

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