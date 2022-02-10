У "голій" сукні макраме: учасниця "Холостяка-11" відпочиває в Дубаї

Дівчина продовжує ділитися своїми фотографіями із відпустки.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джесіка Чегі – поїхала з коханим, обличчя якого не показує, на відпочинок до ОАЕ.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Фотографіями своїх образів дівчина ділиться у Instagram. Так, на одному з пляжних знімків Джесс позує на одному з пляжів Дубая з видом на відомий готель Бурдж-ель-Араб, побудований у вигляді вітрила.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

На Чегі біла "гола" сукня макраме, крізь яку просвічується білий купальник. Вбрання ефектно підкреслює фігуру дівчини і відтіняє її бронзову засмагу.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

У підписі до фото Джесіка залишила цитату Стіва Джобса, а в сторіз розповіла, що збирається здійснити свою мрію – стрибнути з парашутом. Що ж, чекаємо на фото.

Джессіка Чегі / Instagram Джессіки Чегі

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