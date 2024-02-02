У "голій" сукні макраме з довгою торочкою: тринідадська акторка на світському заході

Тринідадська акторка Домінік Джексон стала гостею щорічного заходу The American Heart Association Red Dress Collection Concert 2024 у Нью-Йорку, мета якого – підвищити обізнаність жінок про серцево-судинні захворювання.

На івенті вона з'явилася у спокусливому аутфіті. На Джексон була червона "гола" сукня, виконана у техніці макраме. Вбрання мало відверте декольте, вирізи на животі і довгу торочку.На Домінік був відсутній бюстгальтер.

Домінік Джексон / Фото: Getty Images

Актрка доповнила образ золотистими босоніжками на шпильках. Вона зробила укладання з локонами, насичений вечірній макіяж, у вухах були довгі сережки з камінням, на шиї – золотий ланцюжок, а на руках – каблучки і браслети. Довгий манікюр із дизайном та бірюзовий педикюр завершили лук Джексон.

Нагадаємо, американська артистка Міккі Гайтон прийшла на захід у червоному костюмі, який складався зі штанів-кльош і приталеного жакета на голе тіло з глибоким декольте.

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