У "голій" сукні, панчохах і бралеті зі стразів: супермодель позувала на червоній доріжці у відвертому вбранні

Таке сексуальне вбрання вона одягла для церемонії вручення премії за внесок у сталий розвиток моди CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, що відбулася в Мілані.
Не встиг Модний дім Dolce & Gabbana презентувати в Мілані нову колекцію, як італійська супермодель Б'янка Балті з'явилася на червоній доріжці у вбранні з неї. 39-річна зірка обрала сексуальну і досить сміливу сукню із напівпрозорої тканини.
Вбрання складалося з чорної сукні в білизняному стилі, яку вона поєднала з високими чорними щільними трусами, високими рукавичками, панчохами та гламурним бралетом зі стразів, на якому була монограма бренду.
У руці Б'янка тримала маленьку гламурну сумку усипану стразами, взута була в туфлі на підборах, а у вухах у неї були великі сережки-люстри. Волосся модель зібрала у гладку зачіску, а макіяж на обличчі у неї був дуже лаконічним та натуральним.
До речі, під час шоу Dolce & Gabbana на Тижні моди в Мілані показ закривала супермодель Наомі Кемпбелл.
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