У "голій" сукні, прозорих стрингах і з монобровою: кіпрсько-грецька модель у відвертому образі прийшла на світський захід

Кіпрсько-грецька модель Софія Хаджіпантелі відвідала виставку Gay Times Honors 2022 у Лондоні.

Для свого виходу манекенниця обрала відвертий лук. Вона одягла чорну "голу" мереживну сукню по фігурі довжини максі. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, але на ній були білі прозорі стринги.

Свої пишні оголені груди Хаджіпантелі прикривала вкороченою чорною волохатою екошубою.

Софія Хаджіпантелі / Фото: Getty Images

Аутфіт модель доповнила срібними чоботами, клатчем-скринькою кольору металік, широким металевим браслетом і довгим синім манікюром.

Софія відома у фешнсвіті завдяки своїй моноброві. Ось і цього разу дівчина з'явилася на публіці з великою густою бровою. Очі вона рясно нафарбувала тушшю і намалювала чорні стрілки. У вухах у неї були срібні сережки-кільця.

Софія Хаджіпантелі / Фото: Getty Images

Дівчина також вирішила зробити екстравагантну зачіску. Своє руде волосся вона заплела і прикрасила його зверху помаранчевими пташками і метеликами. Це мало досить дивний вигляд.

Нагадаємо, а іспанська драг-квін Саманта Гадсон відвідала вечірку з нагоди 30-річчя аромату "Angel" Тьєррі Мюглера у провокаційному аутфіті. Вона з'явилася у ніжно-рожевому плащі з екошкіри і в пластикових босоніжках. Плащ Гадсон одягла на голе тіло. Саманта безсоромно продемонструвала прозорі чорні мереживні труси під ним.

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