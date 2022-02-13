У "голій" сукні-сітці: американська реперка захопила аутфітом на заході

26-річна американська реперка Доджа Кет відвідала світську вечірку, на яку приїхала у дуже провокаційному образі.

Амала Ратна Занділе Дламіні, відоміша як Doja Cat, відвідала Fanatics Super Bowl 12 лютого 2022 року в Калвер-Сіті, в Каліфорнії. Перед фотографами артистка з'явилася в прозоро-білій сукні-сітці, під яку вона одягла чорний комплект білизни та панчохи з підтяжками, а взута була в чорні грубі черевики на платформі та стійких підборах.

Доджа Кет / Getty Images

Також до образу Доджа підібрала чорну накидку з пір'я, квіткові сережки-висячки, підвіску на шиї та одягла великі чорні сонцезахисні окуляри. Але навіть з-під них було видно її насичений макіяж очей у фіолетових відтінках.

Іноді зірки одягають сукні-сітки на світські заходи, щоб привернути увагу себе своїм екстравагантним образом. У нашій добірці ви можете побачити інших знаменитостей у схожих луках.

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