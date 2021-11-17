У "голій" сукні та морквяних рукавичках: американська драг-квін блиснула сосками на прем'єрі фільму

У "голій" сукні та морквяних рукавичках: американська драг-квін блиснула сосками на прем'єрі фільму

25-річна платинова блондинка – Aquaria – привернула увагу своїм ефектним образом на заході.

У Нью-Йорку, у Джаз-центрі Лінкольна, відбулася прем'єра фільму Рідлі Скотта "Дом Гуччі", яку відвідало багато знаменитостей. Нашу увагу привернула драг-квін і переможниця 10-го сезону RuPaul's Drag Race (американське конкурсне реалітішоу, в якому ведучий Ру Пол шукає найефектнішу драг-квін) – Aquaria (справжнє ім'я – Джованні Паландрані).

Куди б Aquaria не прийшла, вона завжди опиняється в центрі уваги завдяки своїм яскравим лукам та неймовірним макіяжам.

Aquaria

Красуня постала перед камерами у відвертому образі. На ній була "гола" сукня-сітка, розшита стразами та камінням, з торочкою. Aquaria блиснула на камери сосками та нюдовими трусами з високою талією.

Аутфіт вона доповнила морквяними високими рукавичками та такого самого кольору босоніжками на шпильці.

Aquaria зробила собі об'ємну зачіску, яскравий насичений макіяж з довгими та пишними віями, а також довгий зелений манікюр. У вухах у неї були смарагдові сережки.

У руці вона несла чорну сумочку, яка губилася у цьому розкішному образі.

До речі, драг-квін — це артисти чоловічої статі, які вбираються у жіночий одяг та демонструють жіночі ефектні образи.

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