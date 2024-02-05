У "голій" сукні та на лубутенах: Майлі Сайрус обрала ефектне вбрання для появи на "Греммі"

У неділю ввечері зірки зібралися на 66-й церемонії "Греммі" у Лос-Анджелесі.

31-річна Майлі Сайрус вийшла на червону доріжку музичної премії в золотій і практично "голій" сукні, яка була зшита для неї на замовлення Maison Margiela, доповнивши вбрання парою золотих туфель на підборах від Maison Margiela x Christian Louboutin.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Багато обговорень викликала зачіска Сайрус. У соцмережах порівнювали її зі знаменитим укладанням британської прем'єр-міністерки Маргарет Тетчер. А інші порівнювали її зачіску із тією, яку носила її хрещена мати Доллі Партон.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Сайрус здобула перемогу за свій хіт Flowers у номінації "Пісня року" та "Найкраще сольне попвиконання".

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

На сцені співачка з'явилася в сріблястій вінтажній сукні від Bob Mackie, що складалася з топа і короткої спідниці з торочкою і взута у чорні босоніжки на не дуже високих підборах.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

Також публіка побачила її образ у вечірній сукні на одне плече, яка також переливалася стразами, взутою у чорні туфлі на підборах і з маленькою сумкою на короткій ручці в руках.

Майлі Сайрус / Фото: Associated Press

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