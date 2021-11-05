У "голій" сукні та під руку з коханим: Алессандра Амбросіо прийшла на вечірку

У "голій" сукні та під руку з коханим: Алессандра Амбросіо прийшла на вечірку

Алессандра Амбросіо прийшла на світський захід разом зі своїм коханим – манекенником Річардом Лі.

Разом пара була присутня на гала-вечорі amfAR у Лос-Анджелесі. Модель з'явилася перед камерами фотографів у сліпучій сукні, рясно розшитій бісером від Elie Saab із кутюрної колекції весна-2021.

Вбрання було дуже відвертим, з прозорою вставкою і глибоким декольте аж до пупка і прозорим подолом зі спідницею з тюлю. Образ модель доповнила босоніжками в тон на підборах, сережками-висячками, кількома каблучками на пальцях та вечірнім макіяжем та зачіскою. Її коханий Річард Лі був одягнений у чорний костюм, білу сорочку та тонку чорну краватку.

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / Getty Images

На цьому ж заході була акторка Міла Йовович зі своєю 14-річною дочкою Евер Андерсон. Міла була одягнена в червону сукню без бретельок і з невеликим шлейфом, яка була усипана чорними серцями з паєток.

Міла Йовович з дочкою Евер / Getty Images

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