У "голій" сукні та сріблястому боді: два ефектні образи Кріссі Тейген на церемонії "Греммі"

Модель Кріссі Тейген приїхала підтримати чоловіка – музыканта Джона Ледженда на церемонію "Греммі" минулої ночі в Лос-Анджелесі.
Подружжя було присутнє на 67-й щорічній церемонії вручення премії "Греммі" на арені Crypto.com у Лос-Анджелесі. Кріссі постала перед камерами фотографів у двох образах.
Вона красувалася перед камерами у чорній "голій" сукні-сітці Christian Siriano з колекції весна-літо 2025, яку вдягла без білизни. Модель доповнила образ чорними сережками-висячками, зробила гарний макіяж, а її коротке волосся було укладене в лаконічний боб.
Її чоловік Джон Ледженд був у костюмі від Louis Vuitton з краваткою-шарфом.
Також Тейген продемонструвала друге вбрання – сріблястий боді, розшитий камінням на тонких бретельках та у поєднанні з накидкою з кутюрної колекції Tony Ward весна-літо 2025. Лук модель доповнила босоніжками на шпильці.
Нагадаємо, Кріссі та Джон у шлюбі 11 років. У них четверо дітей – 8-річна донька Луна, 6-річний син Майлз, дворічна дочка Есті та син Рен, якому майже два роки. У кожного з дітей є своя няня, що дозволяє подружжю виходити у світ, не переживаючи про те, хто залишиться з їхніми нащадками.
Читайте також:
- Jerry Heil приїхала до Лос-Анделеса на "Греммі": чи вдалося артистці перемогти в номінації
- Вирішила зберегти для себе: Майлі Сайрус викупила сукню, в якій отримала першу "Греммі"
- Вирішила бути як принцеса: Тейлор Свіфт повторила образ Кейт Міддлтон на церемонії "Греммі"