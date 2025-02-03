У "голій" сукні та сріблястому боді: два ефектні образи Кріссі Тейген на церемонії "Греммі"

Подружжя було присутнє на 67-й щорічній церемонії вручення премії "Греммі" на арені Crypto.com у Лос-Анджелесі. Кріссі постала перед камерами фотографів у двох образах.

Кріссі Тейген та Джон Ледженд / Фото: Associated Press

Вона красувалася перед камерами у чорній "голій" сукні-сітці Christian Siriano з колекції весна-літо 2025, яку вдягла без білизни. Модель доповнила образ чорними сережками-висячками, зробила гарний макіяж, а її коротке волосся було укладене в лаконічний боб.

Кріссі Тейген / Фото: Associated Press

Її чоловік Джон Ледженд був у костюмі від Louis Vuitton з краваткою-шарфом.

Кріссі Тейген та Джон Ледженд / Фото: Associated Press

Також Тейген продемонструвала друге вбрання – сріблястий боді, розшитий камінням на тонких бретельках та у поєднанні з накидкою з кутюрної колекції Tony Ward весна-літо 2025. Лук модель доповнила босоніжками на шпильці.

Кріссі Тейген та Джон Ледженд / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кріссі та Джон у шлюбі 11 років. У них четверо дітей – 8-річна донька Луна, 6-річний син Майлз, дворічна дочка Есті та син Рен, якому майже два роки. У кожного з дітей є своя няня, що дозволяє подружжю виходити у світ, не переживаючи про те, хто залишиться з їхніми нащадками.

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